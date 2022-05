Corso Umberto, seguono coppia di turisti e tentano di strappare loro uno zaino

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto all’angolo con via Marvasi, hanno notato due uomini che, con atteggiamento circospetto, stavano seguendo una coppia di turisti e uno dei due, dopo essersi avvicinato alle spalle di una delle vittime, ha tentato di strappargli lo zaino.

I poliziotti sono intervenuti e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato entrambi i malviventi. S.J. e N.L., algerini di 47 e 51 anni con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per tentata rapina impropria e lesioni personali nonché denunciati per inottemperanza ai decreti di espulsione dal territorio nazionale già emessi precedentemente nei loro confronti.