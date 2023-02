Assalto a un turista a Forte dei Marmi: rapinatori napoletani in trasferta in manette

Dalle prime luci dell'alba è in corso nella provincia di Napoli un'operazione dei carabinieri del comando della compagnia di Viareggio (Lucca), a cui collaborano anche militari del comando provinciale di Napoli, per disarticolare un gruppo criminale dedito a rapine di orologi di pregio. Oltre 30 carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini italiani di origine campana per concorso in rapina.

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lucca, ha permesso di identificare tutti i soggetti che lo scorso mese di marzo, a Forte dei Marmi (Lucca), hanno rapinato un turista - originario di Prato - del proprio orologio di lusso.