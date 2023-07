Turista aggredito in pieno centro: è stato ferito alla gamba

Stava passando in piazza Dante alle ore 1.30 di notte con un monopattino quando è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi che volevano rubargli il mezzo. Ha raccontato questo ai carabinieri un turista francese di 18 anni, finito in ospedale per una ferita alla gamba, probabilmente procurata da un oggetto tagliente.

Il giovane avrebbe resistito al tentativo di rapina, scatenando la reazione di un componente del branco. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, il vecchio Pellegrini, dove gli è stata rilevata una lesione guaribile in circa 15 giorni. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire dinamica e identificare i responsabili.