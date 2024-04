Violenta rapina in trasferta: napoletano in manette, caccia ai complici

Avrebbe agito con 2 complici il 38enne di Sant'Antimo arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per una rapina avvenuta a gennaio nel cortile di un'abitazione di Trentola Ducenta. Secondo quanto ricostruito, il 2 gennaio, due persone a bordo di un furgone Peugeot con targhe rubate hanno raggiunto la vittima, che era alla guida di un'Audi A4, nel cortile della sua abitazione.

Uno dei malfattori, come riporta CasertaNews, sotto la minaccia di una pistola, lo avrebbe costretto a consegnare un orologio e soldi contanti. Poi sarebbe scappato a bordo di un Piaggio Beverly, dove lo attendeva un terzo complice che aveva il volto coperto dal casco integrale. L'attività d'indagine avviata dai carabinieri ha permesso di stringere il cerchio sul 38enne.

Dalle immagini della videosorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire tutti i passaggi del furgone anche nelle città confinanti. Le targhe del mezzo sono risultate rubate da un veicolo in sosta a Giugliano in Campania. Così i carabinieri hanno acquisito dalla casa automobilistica informazioni su tutti i furgoni con le caratteristiche di quello usato dai malfattori per mettere a segno il colpo.

I successivi controlli incrociati, uniti alla localizzazione satellitare dei veicoli e del telefono dell'indagato ha permesso di stringere il cerchio. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il 38enne - assistito dall'avvocato Luigi Poziello del foro di Napoli Nord - si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha deciso di applicare la misura degli arresti domiciliari. Proseguono le indagini per risalire agli altri due complici.