Rapina alla gioielleria con proprietario gambizzato: assolto un 39enne

Giovanni Abbate, di Giugliano classe 84, attualmente detenuto presso il carcere di Aversa per altra causa, era imputato per aver commesso una violenta rapina ai danni della gioielleria Tommy Oro di Pozzuoli. Con due complici minorenni, era accusato di essere entrato nella gioielleria, aver fatto sdraiare a terra il proprietario e svuotato le casseforti di ogni gioiello presente. Davanti alla reazione del proprietario, l'avevano sparato alle gambe. A seguito del processo, il Tribunale collegiale di Napoli, I sezione collegio B, accogliendo le argomentazioni difensive degli avvocati Luigi Poziello e Camillo Gurgo, ha assolto Abbate con formula piena, per non aver commesso il fatto.

L’episodio avvenne alle 18 circa di all’interno del centro commerciale “San Domenico” ad Arco Felice. La vittima, Tommaso Donnarumma, detto “Tommy Watch”, titolare del negozio “Tommy Oro”, venne colpito alla gamba sinistra da due proiettili dopo aver reagito ad un tentativo di rapina. Ferito, il 43enne tentò di inseguire i malviventi prima di perdere conoscenza. Soccorso, venne trasportato presso il vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Le sue condizioni non sono ritenute gravi. Il colpo venne messo a segno da tre rapinatori che riuscirono a scappare con una busta contenente diamanti e gioielli.