Rapina a mano armata in una nota tabaccheria: caccia al malvivente

Ieri a Sant’Antimo, alle 21 circa, i carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a piazza della Repubblica dove poco prima era stata consumata una rapina.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che una persona con casco integrale e armato di pistola abbia fatto irruzione in una tabaccheria che stava per chiudere facendosi consegnare l’incasso. Il malvivente sarebbe poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso.