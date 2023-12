Rapinò una tabaccheria: potrà andare a lavorare

Manuel Esposito, 19 anni di Giugliano, era in carcere a Poggioreale per aver rapinato una tabaccheria a via Aniello Palumbo. Il tribunale di sorveglianza di Napoli, (Presidente Dott. Cairo, Magistrato relatore Dott. Chiaromonte) su istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, consentendo per i prossimi tre anni di condanna l’espiazione della pena presso un’attività di servizi funebri di Napoli.

Venti stecche di sigarette dal valore di quattromila e 700 euro, mille euro di Gratta e Vinci e 700 euro in contanti: questo il bottino che tre rapinatori portarono via lo scorso 29 novembre dalla tabaccheria Rugantino a Giugliano. Per quel colpo i carabinieri della Compagnia di Marano arrestarono un 20enne e un 19enne di Giugliano, Antonio Fumo e Manuel Esposito, mentre un terzo minore era indagato.

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord Dott. Raffaele Coppola condannò poi entrambi, dopo la richiesta di rito abbreviato, per il reato di rapina pluriaggravata e di simulazione di reato. Il pubblico ministero chiese la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione, il giudice invece, concedendo le circostanze attenuanti generiche, condannò Fumo alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione ed Esposito a 4 anni di reclusione.