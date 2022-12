Rapina in tabaccheria a Giugliano: fermati due 20enni

In data odierna, nell'ambito di attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo nei confronti di due soggetti, entrambi di anni 20, ritenuti gravemente indiziati del reato di rapina pluriaggravata commessa, insieme a un terzo soggetto, in Giugliano in Campania in data 29 novembre 2022.

Dalle risultanze investigative, emergeva che tre persone, armate di pistola e travisate in volto, facevano irruzione all'interno di una tabaccheria, costringendo al suolo l'anziano gestore dell'attività, riuscendo così a sottrarre denaro, tabacchi ed altri beni, per un valore complessivo superiore a seimila euro

I rapinatori venivano messi in fuga dal figlio del titolare, arrivato dopo, col quale ingaggiavano una colluttazione. Nella fuga abbandonavano sul posto uno zaino con effetti personali ed il motoveicolo utilizzato per raggiungere l'attività commerciale.

Le attività d'indagine condotte nell'immediatezza, anche grazie all'ausilio di intercettazioni telefoniche, consentivano di giungere all'individuazione dei soggetti, ritenuti autori del grave fatto delittuoso. Sono in corso indagini volte a verificare l'esistenza di collegamenti con analoghi episodi, verificatisi nei mesi precedenti, nel comune di Giugliano in Campania e nei paesi limitrofi.