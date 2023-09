Rapina in tabaccheria, titolare ferita: fratture e trauma cranico

Frattura di terza e quarta costola, trauma cranico minore ed escoriazioni diffuse. E' quanto i medici dell'Ospedale di Sarno hanno diagnosticato nella serata di ieri, 8 settembre, a una donna titolare di una tabaccheria di Palma Campania, in provincia di Napoli.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza. Poco prima, un malvivente era entrato nella tabaccheria per una rapina. L'uomo avrebbe afferrato un pacco di gratta e vinci e avrebbe tentato la fuga. La donna, però, nel tentativo di fermarlo, si sarebbe aggrappato a lui. Il malvivente non si sarebbe fermato, trascinando la vittima a terra e provocandole le ferite. La titolare dell'esercizio è stata dimessa con 20 giorni di prognosi. Indagini in corso per individuare il responsabile e chiarire la dinamica.