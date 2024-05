Entra in una tabaccheria e pretende le sigarette: la titolare si oppone e viene afferrata per i polsi

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per rapina un 37enne di nazionalità senegalese. L'uomo è entrato in una tabaccheria in via Napoli ad Arzano e ha preteso delle sigarette.

La proprietaria si è opposta e il 37enne l’ha afferrata per i polsi, strattonandola con violenza. Poi ha raccolto un pacchetto di sigarette ed è fuggito.

L’allarme ai carabinieri è arrivato qualche minuto dopo. I militari lo hanno trovato in strada, a pochi metri dalla tabaccheria, in piazza Cimmino. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio.