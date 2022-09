Rapina violenta in una tabaccheria: uomini armati in azione (VIDEO)

Rapina a mano armata in una tabaccheria di Afragola (Napoli). Cinque persone con il volto coperto, due delle quali armate di fucile e pistola, hanno rubato sigarette, gratta e vinci e denaro (la somma è ancora da quantificare) per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto. Nessun colpo d'arma da fuoco è stato esploso, ma durante la rapina il titolare dell'attività è stato malmenato e colpito alla testa con il calciolo di un'arma.

Ad intervenire sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria e della stazione di Afragola. Indagini in corso da parte dei militari che nel pomeriggio di ieri, durante una serie di perquisizioni nel rione Salicelle di Afragola, hanno scoperto in un seminterrato una pistola scacciacani k-italy calibro 8, priva di tappo rosso e completa di serbatoio vuoto e un fucile a canna mozza Benelli. In un vano tecnico di un ascensore diversi capi d'abbigliamento che sono stati sequestrati. Sulle armi e sui vestiti verranno effettuati gli accertamenti del caso per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o delitti.

(Le immagini sono molto violente e potrebbero toccare la sensibilità dello spettatore)