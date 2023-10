A 16 anni rapina un tabaccaio ma fuori lo aspettano i carabinieri: l'arresto in diretta (VIDEO)

Ad appena 16 anni fa irruzione in un bar per rapinarlo insieme a un complice, ma fuori c'erano i carabinieri ad attenderlo. C'è anche un video che riprende il colpo fallito e l'arresto. Aveva portato via quasi 3mila euro di gratta e vinci e li aveva ancora tra le mani, il 16enne finito in manette all'alba. Ad arrestato con l'accusa di rapina sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. Sono quasi le 2 del mattino e il 16enne è con un complice in un bar del viale Europa.

Entrambi con casco integrale, vestiti di scuro, uno dei due armato di pistola. Pretendono oggetti preziosi, denaro dell'incasso e quello nelle tasche dei clienti presenti. E soprattutto ''gratta e vinci''. I carabinieri, però, non sono lontani e vedono tutto. Intervengono e bloccano il giovane, l'altro riesce a fuggire in scooter. Nelle mani del 16enne 25 euro sottratti ad un cliente del bar e gratta e vinci per complessivi 2910 euro. Ora il minore è nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, n attesa di giudizio. Continuano le indagini per rintracciare il suo complice.