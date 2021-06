Rapina nel supermercato, clienti fatti stendere a terra da una banda armata

Rapina in un supermercato di via San Giacomo dei Capri a Napoli nell'ora di punta, alle 13.30 di sabato scorso. Ad agire tre persone armate che hanno fatto stendere a terra le tante persone presenti mentre portavano via il bottino dalle casse. Non ci sono stati feriti, ma solamente tanta paura per i lavoratori del supermercato e per i clienti presenti durante la rapina.

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Arenella. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per tentare di risalire ai componenti della banda.