Va a rapinare un noto supermercato con uno scooter rubato poco prima: arrestato

Lo scorso 15 gennaio i Carabinieri di Sant'Antimo hanno fermato un soggetto accusato di due rapine consumate il 9 gennaio 2024 nella stessa Sant'Antimo. La prima rapina è stata eseguita ai danni di un uomo, che si trovava a bordo del suo scooter, al quale l'indagato avrebbe puntato una pistola al volto e, dopo aver caricato l'arma, gli ha sottratto il mezzo.

Pochi minuti dopo, alla guida dello scooter sottratto, l'indagato si sarebbe presentato presso un supermercato in via Crucis, nel comune di Sant'Antimo, dove - mostrando la pistola alla cassiera - avrebbe sottratto l'incasso presente il quel momento, di € 200. L'attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegata a personale dell'Arma dei Carabinieri, svolta anche attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza e la collaborazione delle vittime, ha consentito di risalire all'identità del soggetto fermato.

L'uomo è stato trasferito presso il carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa della convalida del provvedimento da parte del G.I.P.. In data 17 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord, ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.