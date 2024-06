Assalto armato ad un noto supermercato: ladri in fuga con il bottino

I carabinieri di Sant'Antimo sono intervenuti, ieri nel pomeriggio - verso le 19,30 - nel supermercato di via Caravaggio per la segnalazione di una rapina. Poco prima tre persone con volto coperto e armati di pistola avrebbero assaltato la struttura portando via circa 400 euro.

Il bottino, seconda una prima ricostruzione, era all'interno di una delle casse. I malviventi dopo il colpo hanno fatto perdere le proprie tracce. Non si registrano feriti e nessun colpo di pistola è stato esploso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto alcune testimonianze e acquisito le immagini dai sistemi di videosorveglianza utili alle indagini.