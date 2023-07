Banditi a volto coperto assaltano supermercato: "Cittadini sempre più sotto tiro dei delinquenti" | VIDEO

"Assalto ad un supermercato di via Nazionale, a Torre del Greco, avvenuto in prossimità dell’orario di chiusura. Due malviventi, con il volto coperto da un casco integrale, hanno fatto irruzione nel supermercato puntando le pistole che avevano in pugno verso i clienti e le cassiere. Una volta svuotate le casse sono fuggiti con il bottino". E' quanto denuncia in una nota il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi profili social ha pubblicato un estratto video di quanto accaduto nei giorni scorsi nel comune vesuviano.

“Dalle testimonianze dei presenti sono bastati una manciata di secondi per mettere a segno il colpo. La scena si ripete, nelle nostre città, sempre più di frequente: armi in pugno e ben in mostra, così da intimorire i presenti, i ladri fanno irruzione nei locali commerciali del centro quanto della periferia che sia giorno o sera inoltrata e spargendo terrore si appropriano del guadagno di una giornata di attività e fuggono via. Supermercato o piccolo esercizio commerciale non fa differenza, i ladri non temono nulla. I cittadini perbene sono sempre più sotto tiro dei delinquenti che si mostrano fuori controllo. Occorre garantire sicurezza agli abitanti dei nostri territori sempre più contaminati da una delinquenza dilagante”, ha aggiunto il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra.