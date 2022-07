Rapina a mano armata da Ciro Amodio: arrestato 34enne

Un 34enne, residente a Pianura, è accusato di rapina aggravata, perpetrata a danno del noto supermercato “Ciro Amodio” in via Cilea nel Quartiere Vomero, in concorso con persona in fase d’identificazione. Il provvedimento trae origine da una tempestiva indagine condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri “Napoli - Vomero”, avviata nel maggio scorso, a partire dalla denuncia del titolare del supermercato.

Un’accurata analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del market e lungo la via di fuga dei delinquenti, messa a sistema con l’approfondita conoscenza dei militari riguardo i “soggetti d’interesse operativo” e mirate perquisizioni domiciliari d’iniziativa, hanno consentito di ricostruire la vicenda e di delineare il grave quadro indiziario in ordine all’individuazione dell’indagato quale presunto autore della violenta rapina commessa la sera del 16 maggio, occasione in cui, con altro complice in corso d’identificazione e pistola alla mano, si era fatto consegnare tutto l’incasso, fuggendo a piedi tra le vie limitrofe.