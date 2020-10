Chiaiano, rapina in un supermercato. I carabinieri inseguono i rapinatori fino a Qualiano

Sono entrati in un supermercato di via Giovanni Antonio Campano, a Chiaiano, e – armati di pistola e con addosso dei caschi neri – hanno rapinato l’esercizio commerciale. I due rapinatori sono poi saliti su uno scooter rubato e fuggiti verso Qualiano. Una pattuglia del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Napoli Vomero li ha visti e ne è nato un inseguimento. La corsa - durata per chilometri tra auto e pedoni – è terminata a Qualiano in via Ripuaria quando i rapinatori hanno perso il controllo del mezzo per cadere in alcuni rovi.

A finire in manette per essere sottoposto a fermo è stato S.C, 41enne del quartiere Piscinola già noto alle forze dell’ordine. Il complice è riuscito a fuggire ma i carabinieri sono già sulle sue tracce. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso indagini per capire se i due abbiano commesso altre rapine. Il 41enne è in carcere.