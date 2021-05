Spari in un negozio, ferito un uomo: paura a Boscoreale

A Boscoreale i carabinieri della locale stazione, insieme a quelli della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, hanno arrestato per tentata rapina aggravata un 23enne incensurato del posto.

L'episodio è avvenuto alle 20.30 di ieri, all’orario di chiusura degli esercizi commerciali. In due sono entrati in un negozio di ottica in piazza Pace con casco e passamontagna: armati di pistola hanno chiesto l’orologio di valore del titolare. Ne è nata una colluttazione in cui uno dei due rapinatori ha anche sparato due colpi di pistola. È a quel punto intervenuto anche un uomo presente nel locale, rimasto ferito alla caviglia da schegge sollevate dai colpi.

I due rapinatori hanno quindi provato a fuggire dirigendosi verso lo scooter (sarebbe poi risultato rubato) ma fuori al negozio c'era un carabiniere libero dal servizio. Il militare ha arrestato uno dei due, un 23enne poi condotto in carcere a Poggioreale, mentre l'altro è riuscito a fuggire.

I carabinieri sono sulle sue tracce del complice. Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza e sequestrati i due bossoli calibro 9x21 dei colpi esplosi.