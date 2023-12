Rapinano una coppia e poi sparano durante la fuga: c'è un ferito

I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a via Mauro per una segnalazione al 112 di una tentata rapina con esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto una coppia di fidanzati, lei ha 28 anni mentre lui 33. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti pare che l’uomo avesse sorpreso alcune persone con volto coperto che stavano rubando la sua auto.

Il 33enne sarebbe intervenuto per metterli in fuga e dopo una breve colluttazione questi sarebbero scappati a bordo di un’auto. Dal veicolo in fuga sarebbero stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco e uno di questi ha colpito di striscio al braccio sinistro il fratello del 33enne che era intervenuto in suo aiuto. Il ferito, 42enne, è stato medicato nell’ospedale Cardarelli di Napoli e non è in pericolo di vita. In strada i militari hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli calibro nove. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Casoria.