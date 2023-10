Rapina all'alba a Secondigliano: le vittime sono due ragazzi

Rapina all’alba a Secondigliano, dove due ragazzi sono stati derubati da malviventi a volto coperto armati di pistola. Le vittime sono due giovani del vicino quartiere di Miano. Poco dopo le 5 – come riporta un comunicato dell’associazione nazionale delle Guardie Giurate – due ragazzi sono stati rapinati di tutti i loro averi da sconosciuti a volto coperto.

I malviventi hanno affiancato le vittime a bordo di una veloce motocicletta e hanno costretto i due giovani mianesi a consegnare loro telefonini, catenine d’oro e portafogli per poi dileguarsi e far perdere le loro tracce.

Teatro della vicenda è la zona dove tra poco sorgerà la metropolitana a Secondigliano, in via Pintor. “Un biglietto poco edificante per chi viene in città – ha commentato Giuseppe Alviti, leader dell’AGPG -, per dare massima sicurezza agli abitanti a qualsiasi ora del giorno, bisogna intervenire ora prima di piangere nuove tragedie”.