"Armi in faccia a mio figlio di 11 anni anni per rapinare lo scooter". Notte di terrore dopo la 'Partita del Cuore'

Paura a via Marina, all'altezza di Gran Gusto, per Gianfranco Wurzburger di Confcooperative Campania e presidente di Assogioca, al rientro dalla Partita del Cuore, poco dopo le 23.00 di ieri sera.

"Al rientro dalla partita, 5 balordi armati hanno accerchiato me e mio figlio di 11 anni x portarsi via lo scooter! Puntare una pistola ad un ragazzino non è solo da vigliacchi, ma molto di più", ci spiega, ancora scosso per l'accaduto.

I malviventi erano giovani, con il volto nascosto da casco e mascherine, quindi difficilmente individuabili e si sono dileguati nel traffico. Wurzburger, ancora molto scosso per l'accaduto, soprattutto per l'impatto che la rapina potrà avere sul figlio giovanissimo, da un punto di vista psicologico, ha raccolto molti messaggi di solidarietà sui social, con una richiesta unanime all'amministrazione comunale di maggiore sicurezza nelle strade della città. Ma la vittima della rapina evita ogni tipo di polemica e ci dice: "Sono sempre molto fiducioso del lavoro delle forze dell ordine".

L'evento di solidarietà

“La Partita”, l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà, tenutosi ieri sera allo Stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli, ha visto la presenza di calciatori di Serie A in attività e del passato, oltre che di personaggi del mondo dello spettacolo. L'iniziativa, patrocinata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIGC, aveva l'obiettivo di raccogliere fondi per Unicef e SHRO (Sbarro Health Research Organization) a favore della Pace e dei rifugiati ucraini.

Scooter ritrovato

Lo scooter di Gianfranco Wurzburger è stato trovato dai carabinieri della locale stazione a Volla in via palazziello intorno alle 9.00 di questa mattina. Secondo quanto trapela i malviventi avrebbero rapinato pochi minuti prima un altro mezzo a due ruote nella vicina piazza Municipio.