Paura a via Foria, spari contro un 20enne per rubargli il motorino

Poco dopo la mezzanotte i Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini dove poco prima un 20enne napoletano era giunto ferito da un colpo da arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane mentre era a bordo del suo scooter in via Foria sia stato affiancato da altri due individui, anche loro su scooter, che in un tentativo di rapina lo hanno ferito con dei colpi di arma da fuoco alla gamba.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo operativo della Napoli centro impegnati a ricostruire i fatti. Per la vittima dimissione e 10 giorni di prognosi.