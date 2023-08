Sfondano la saracinesca per rubare 40 euro |VIDEO

Colpo in una sala slot di Casoria: danni per oltre 5mila euro

Sfondano la saracinesca di una sala slot per un furto che frutta solo 40 euro. E' accaduto a Casoria e il video del colpo è stato pubblicato sulla pagina Facebook del deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco borrelli: "Una sala slot in via Principe di Piemonte, a Casoria, è stata svaligiata da una banda di rapinatori che hanno utilizzato un’auto per sfondare la saracinesca. - si legge nel post - Magro il bottino di soli 40 euro, come denunciato dai titolari che però lamentano danni alla struttura per oltre 5mila euro. Il video dell’azione criminale, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, e al consigliere comunale di Europa Verde a Casoria Salvatore Iavarone".