Strapparono a un turista inglese un Rolex da 140mila euro: due arresti (VIDEO)

Al termine di serrate indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato, in esecuzione della misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, un quarantaseienne pregiudicato napoletano, gravemente indiziato di rapina aggravata. I fatti sono avvenuti il 4 ottobre scorso quando un giovane turista britannico residente in Svizzera fu rapinato di un orologio del valore di 140.000 euro mentre passeggiava con la propria compagna in via Santa Caterina da Siena, nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Il 46enne guidava lo scooter che permise al suo complice – arrestato il 31 ottobre per lo stesso reato – di fuggire dopo aver strappato il lussuoso orologio dal polso della vittima. L’indagato è ora agli arresti domiciliari.