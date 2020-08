Rapinano un Rolex a un fruttivendolo ma è falso: caccia a due uomini

Rapina in un negozio del napoletano. Bottino, un orologio Rolex, a detta del rapinato falso. Il fatto è accaduto a Giugliano. I carabinieri stanno indagando sul racconto di un fruttivendolo che ha la sua bottega in via Aniello Palumbo. Questa mattina alle 7.30 circa, ha detto agli investigatori, mentre apriva il negozio, due uomini armati lo hanno minacciato e gli hanno portato via l'orologio che aveva al polso, dileguandosi a bordo di una utilitaria.

I militari stanno indagando sulla versione data dal commerciante e stanno cercando i due uomini che avrebbero effettuato il “colpo”. Fondamentali potrebbe essere l'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.