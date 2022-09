Sfondano il finestrino con la pistola per rubargli l'orologio: attimi di terrore nel cuore della città

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in corso Garibaldi per una rapina commessa ai danni di un 49enne napoletano. Due sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero infranto con una pistola il finestrino dell’auto guidata dalla vittima e sotto minaccia dell’arma gli avrebbero portato via un Rolex del valore di circa 6mila euro. Indagini in corso per identificare i rapinatori e chiarire dinamica.