Prova a rubare la borsa a una cliente del ristorante: bloccato dal proprietario del locale

Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati Montecalvario e Dante, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Lungo del Gelso sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno segnalato un tentativo di rapina nei pressi di un ristorante in via Santa Maria delle Grazie a Toledo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto due uomini che stavano discutendo animatamente e uno di essi, il titolare dell’attività commerciale, ha raccontato di aver fermato l’altro poiché, poco prima, aveva tentato di asportare la borsa ad una cliente; inoltre il malvivente, per guadagnare la fuga, lo aveva colpito al volto.

Gli operatori hanno bloccato l’uomo identificandolo per un 39enne cileno con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per tentata rapina impropria.