Pianura, al ristorante con la pistola: "Datemi l'incasso"

Intorno alle 23.50 di sabato 18 giugno un uomo è entrato in un ristorante di via Montagna Spaccata, quartiere Pianura. Il volto era coperto da casco e mascherina chirurgica, in mano aveva una pistola. Si è avvicinato al titolare, lo ha minacciato e gli ha intimato di consegnargli l'incasso. La vittima, sotto la minaccia della pistola, non ha potuto fare altro che assecondare il criminale.

Con i soli in mano, il rapinatore è uscito fuori, dove lo attendeva un complice in sella a uno scooter. I due sono fuggiti. Poco dopo, sul posto sono giunti di carabinieri di Bagnoli. La refurtiva è ancora da quantificare e sono partite le indagini per svelare l'identità del criminale.