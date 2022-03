Rapina nel ristorante giapponese, tre banditi armati fanno irruzione nel locale affollato

Irruzione armi in pugno per i rapinatori nel ristorante giapponese di Cardito Moko Sushi sabato sera, situato a pochi chilometri anche da Frattamaggiore. I tre banditi si sono fatti consegnare l'incasso per poi darsi alla fuga.

Il locale era affollato dai clienti alle ore 22.00, quando si è consumata la rapina. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per raccogliere le testimonianze dei presenti e le immagini di videosorveglianza del ristorante.

Spari in tre pizzerie

Nei giorni scorsi nel mirino della criminalità erano finite tre pizzerie a pochi minuti di distanza, colpite da stese che hanno danneggiato vetrate e saracinesche dei locali a scopo intimidatorio.