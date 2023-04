Non lo assumono nel centro commerciale, ruba la borsa di un'anziana: "Non ho saputo resisterle"

Interrogatorio di garanzia per il 38enne napoletano protagonista di una violenta rapina ai danni di una 87enne di Novafeltria nel centro commerciale "Le Befane" di Rimini. L'anziana è ancora ricoverata nel reparto di terapia subintensiva dell'Infermi di Rimini. Il malvivente davanti al giudice ha sostenuto di non aver voluto far del male alla donna.

Difeso dall'avvocato Giordano Fabbri Varliero è emerso che il rapinatore era uscito dal carcere lo scorso giugno e, come ha raccontato l'indiziato, lo scorso fine settimana era arrivato a Rimini a bordo di una Fiat 500 risultata rubata il 19 aprile nel bolognese con l'intenzione di cercare un lavoro come commesso in uno dei negozi del centro commerciale. Finita senza esito positivo la ricerca di un impiego, l'uomo avrebbe tentato di portare via la borsa della anziana che era incustodita sul carrello.

Il malvivente ha poi aggiunto che, una volta presa la borsa, non si è accorto dell'87enne che cercava di riprendersela e di essere partito a tutta velocità scagliando l'anziana sull'asfalto. "Non volevo farle del male" ha dichiarato. Il giudice ha comunque convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del carcere, come spiega RiminiToday.it.