Notte di terrore per due ragazze: minacciate con la pistola e fatte scendere dall'auto

Due ragazze, di 23 anni, sono state la scorsa notte rapinate in via Ferrante Imparato. Le due vittime si trovavano in auto quando sono state avvicinate da due sconosciuti in sella ad uno scooter i quali, armati di pistola, le hanno costrette a scendere dalla vettura per impossessarsene.

Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri di Poggioreale, riusciti dopo una breve indagine a ritrovare la vettura.

I malviventi l'avevano abbandonata in via Parco Panorama, nel territorio comunale di Volla.

Sono in corso indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e per provare a risalire all'identità dei due malviventi.