Rapina a mano armata in un noto pub del Napoletano: indagini in corso

Rapina a mano armata, questa sera, al pub Cipajo di Giugliano. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nel pub e perpretato la rapina. Questo il commento di uno dei titolari: "Ancora una volta siamo vittime di una rapina da Cipajo.... purtroppo investire in questo posto non ha senso !!! Dobbiamo combattere contro il Covid ,Contro le inadeguatezze di uno stato assente e contro Balordi senza scrupoli". Indagini in corso della Polizia.