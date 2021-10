Rapinatori in casa e ostaggi, notte da incubo per la famiglia di un primario del Cardarelli

Il figlio e la nuora del dottor Gaetano Romano sono stati legati e imbavagliati da quattro malviventi in piena notte, nella loro abitazione in Villa di Briano

In quattro hanno scavalcato il muretto del giardino, quindi sono entrati in casa rompendo una finestra per poi portar via tutto. Con i padroni di casa legati e imbavagliati.

Notte da incubo per il figlio e la nuora del primario di Ortopedia dell'ospedale Cardarelli di Napoli, il dottor Gaetano Romano. Nella notte tra mercoledì e giovedì la loro abitazione a Villa di Briano, in provincia di Caserta, è stata oggetto di un inquietante raid di malintenzionati.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si stanno occupando delle indagini, sono stati portati via soldi, vestiti, oggetti hi-tech, orologi e un computer. Pare che uno dei rapinatori sia rimasto ferito nel blitz.

Il primario è tornato a casa – dove vive anch'egli – lasciando un convegno cui stava partecipando, per stare accanto al figlio. Non è da escludersi che i ladri potessero essere a conoscenza della sua assenza. La zona è da tempo teatro delle azioni di vere e proprie bande armate di rapinatori.