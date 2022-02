Minacce con un coltello ad una suora e ad un sacerdote: arrestato un uomo a Napoli

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti giovedì pomeriggio in via Francesco De Pinedo per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato un uomo che, poco prima, si era avvicinato ad una suora e a un sacerdote e, minacciandoli con un coltello, aveva tentato di farsi consegnare quanto in loro possesso. Gli operatori hanno raggiunto e bloccato il malvivente che aveva ancora il coltello in mano.

Un 38enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.