Rapina a mano armata alle poste: derubate due persone in attesa

Quattro persone armate avrebbero messo a segno, in queste ore, una rapina allo sportello dell'ufficio postale di Giugliano.

Secondo quanto riferito dai carabinieri della locale stazione, intervenuti in via Domitiana, la somma sottratta è ancora da quantificare.

I quattro prima di fuggire avrebbero rapinato prima una persona impegnata in un versamento, poi un pensionato, anch'egli in coda. Non ci sono feriti nè sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco.

Indagini in corso dei militari dell'arma per ricostruire la dinamica e identificare i rapinatori.