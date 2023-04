Da Napoli a Roma per tentare un furto all'ufficio postale

La notte scorsa, intorno alle 2, è giunta una segnalazione ai Carabinieri ad opera di una guardia giurata che ha visto un furgone con scala telescopica nei pressi dell'ufficio postale in via Ferdinando Baldelli, all'Eur. Sul posto è giunta una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Roma che ha individuato il furgone, risultato poi noleggiato, e sorpreso due giovani che si erano introdotti nell'ufficio postale rompendo una finestra. Si tratta di un giuglianese di 24 anni, e di un napoletano di 19 anni. Il primo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, si trovava agli arresti domiciliari a Giugliano per una rapina in banca. È stato denunciato anche per evasione e per contraffazione, essendo stato trovato con una patente di guida fasulla, riportante la sua fotografia ma i dati di un’altra persona.

Il Giudice del Tribunale di Roma, Nona Sezione Penale, Dottoressa Ornella Teresa Dezio, a seguito di giudizio direttissimo, ha convalidato l’arresto per entrambi (che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere) e nonostante la richiesta di custodia cautelare in carcere del pubblico ministero, li ha rimessi in libertà, applicando il divieto di dimora nel comune di Roma.