Rapina alle poste della banda del buco sventata dalla polizia

In azione due banditi a mano armata. Scappati alla vista della polizia. Una presente ha avvertito un malore

Una volante della polizia di passaggio ha messo in fuga la banda che stava provando a rapinare l'ufficio postale. È successo questa mattina a viale Manfredi a Torre Annunziata. La banda ha utilizzato la tecnica del buco per entrare nell'ufficio che aveva appena aperto. Armi in pugno hanno intimato al personale di consegnare loro il denaro. Ad attenderli fuori un “palo” che controllava la situazione.

L'arrivo della polizia e la fuga

È stato quest'ultimo ad avvertirli che stava passando una volante della polizia e che era necessaria la fuga. Così i tre sono scappati dal luogo del delitto non riuscendo a portare a termine il proprio piano. Nel corso della rapina, una presente si è sentita male quando si è vista puntare la pistola contro. Sul posto è arrivata un'ambulanza a soccorrerla. Insieme ai sanitari sono arrivati sia i carabinieri che la polizia. Agli agenti del commissariato oplontino sono affidate le indagini per riuscire a risalire all'identità dei rapinatori.