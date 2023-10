Rapina all'ufficio postale con incidente stradale: tre arresti|VIDEO

Ieri i poliziotti sono intervenuti in via Diaz a Portici per la segnalazione di una rapina in atto presso l’ufficio postale di Portici Bellavista. Nel tragitto verso l’obiettivo era stato segnalato che l’autovettura con la quale erano giunti i rapinatori poteva essere di colore bianco. Gli operatori di volante, giunti nei pressi della posta, avevano visto uscire dal vicoletto adiacente un’autovettura Fiat 500X di colore bianco con targa straniera il cui conducente, accortosi della presenza dei poliziotti, aveva tentato di investirli guadagnando la fuga su via Diaz verso piazza Poli.

La fuga e l'incidente

I fuggitivi hanno eluso la gazzella continuando la fuga verso la parte alta di Portici, ma le due pattuglie sono riuscite ad individuarli. Erano stati infatti coinvolti in un incidente stradale e gli occupanti avevano abbandonato il veicolo fermo. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona sono riusciti a risalire a tutte le strade e ai luoghi di fuga, individuando il luogo di occultamento dell’intera somma di denaro rubata nell'ufficio postale di Portici, oltre 62mila euro.

Le indagini e i sistemi di videosorveglianza

L’accurata ispezione, effettuata all’interno dell’autovettura abbandonata, ha permesso di individuare elementi per l’attività di indagine. Predisposto anche un accurato servizio di appostamento che ha permesso, nella stessa serata, la cattura dei tre indagati, già gravati da precedenti penali specifici. Le serrate indagini svolte hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dei fermati adottando il provvedimento restrittivo fermo per i tre accusati di rapina.

L'appello del sindaco Cuomo

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Enzo Cuomo. Queste le sue parole in un post social: "Traffico in tilt e Città paralizzata stamattina a Portici dopo una rapina. Forse sarebbe il caso che il Ministro dell'Interno ed il Prefetto prendessero in considerazione le nostre richieste di potenziare gli organici delle forze dell'ordine strutturando e destinando le competenze del Commissariato di Polizia di Stato sulla Città di Portici che, per densità di popolazione e numero di abitanti, necessita di ben altra considerazione a livello di impiego delle forze dell’ordine.

Questo problema strutturale è stato segnalato da sempre, io lo faccio dal 2004 e quindi non rientra in alcuna valutazione o polemica politica avendo interessato tutti i governi e non solo l’attuale. Che ci sia una recrudescenza dei reati predatori, (furti, rapine) in tutto il Paese(Italia) è un dato inoppugnabile, i motivi di tale incremento di reati è da analizzare e da studiare a cura delle persone specializzate in tali tipi di analisi e di studi.

Poi magari ci faranno sapere cosa pensano di fare per arginare e contrastare questa ondata di reati e di violenza che stiamo subendo. Noi attendiamo fiduciosi…..!!".