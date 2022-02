Rapinatori entrano nell'ufficio postale travestiti da impiegati con un pacco da consegnare

Due malviventi sono entrati in azione nell'ufficio postale di via San Pietro a Pomigliano d' Arco, travestiti da impiegati, con casacche con il logo di Poste Italiane ed un falso pacco da recapitare. Il loro obiettivo era rapinare la direttrice dell'ufficio postale, ma sono stati scoperti.

Per rendere più agevole la fuga hanno lasciato sul posto il pacco, che è stato fatto brillare dagli artificieri, intervenuti sul posto con i carabinieri. La strada è stata chiusa per ragioni di sicurezza. Il pacco non era offensivo.