In "divisa" e con mascherina rapina l'ufficio postale

Un rapinatore in divisa con la mascherina sul viso è entrato nell'ufficio postale di piazza san Massimo a Licola. L'uomo, grazie allo stratagemma utilizzato, è riuscito a portare via quello che poteva per poi dileguarsi. Paura per il personale dell'ufficio e per una cliente che si trovava in quel momento allo sportello. È possibile che lo stesso rapinatore abbia il giorno prima provato a prendere i soldi dal bancomat, che questa mattina era gravemente danneggiato.

La polizia è giunta tempestivamente sul posto. Al vaglio le immagini di videosorveglianza delle telecamere.

(foto di Ettore Ranieri)