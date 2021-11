Rapina a mano armata nel parco: ferita alla testa una dipendente delle Poste

Rapina a mano armata ieri nella sede delle Poste dei Colli Aminei situata nel Parco Saia. Un malviventi si è fatto consegnare l'incasso per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Ha agito nonostante la vigilanza presente h24 nel parco.

Ferita superficialmente alla testa con il calcio della pistola una dipendente, tanta paura per i residenti. Sul caso indaga la polizia giunta sul posto per i rilievi e per raccogliere le testimonianze dei presenti.

Le immagini di videosorveglianza potrebbero rivelarsi molto utili a risalire all'identità del rapinatore.