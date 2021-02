Rapina a mano armata ad un portavalori: ferita una guardia giurata

Rapina ad un portavalori nei pressi dell’ex euromercato di Casoria. Un gruppo di banditi ha assaltato un furgone blindato a colpi di fucile. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ma pare che i banditi siano arrivati a bordo di un’auto e e si siano appostati nel parcheggio antistante al megastore Globo.. Avvistato il furgone sono scesi ed hanno esplosi alcuni colpi di fucile a pompa per spaventare le guardie giurate.

Una guardia giurata in ospedale

Ci sarebbe stata anche una colluttazione tra le guardie giurate e uno dei malviventi che è riuscito a strappare il plico di soldi per poi fuggire via. I malviventi sono riusciti a portare via oltre 40mila euro. Sul posto sono giunti Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini. Al momento sono state sequestrate anche le immagini di videosorveglianza della zona.

La guardia giurata rimasta ferita è stata trasportata all’ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore per gli accertamenti di rito. Per lui, si tratterebbe di una ferita lieve guaribile con pochi giorni di prognosi.