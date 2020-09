Far west a due passi da Napoli, raffica di spari del commando con tre uomini in tuta mimetica

Far west questa mattina a Giugliano. A sparare sono tre individui in tuta mimetica, quelle di tipo paramilitare in piazza Annunziata contro un furgone portavalori della Cosmopol che doveva fare una consegna alla filiale Unicredit.

A bordo del furgone blindato tre guardie giurate. Accortosi che qualcosa non quadrava, la prima guardia giurata risale sul furgone e scappa via. I rapinatori colpiscono la fiancata sinistra del furgone provocando altrettanti fori ma nessuno raggiunge i vigilantes. Il furgone non arresta la sua corsa e raggiunge il locale commissariato di Polizia.

E' caccia ai malviventi fuggiti su un'auto.

Giuseppe Alviti, leader dell'associazione nazionale delle guardie particolari giurate: "E' allarme rosso per il settore della vigilanza privata, in particolar modo per i trasporti valori ma sembra che io sia rimasto il solo ad importarsi di una categoria rassegnata alla macelleria sociale. Le rapine con feriti e morti tra le guardie particolari giurate si susseguono con ciclicità allarmante".