Assalto a portavalori: rubati soldi e pistola della guardia giurata

Un vero e proprio assalto quello messo in pratica da una banda di rapinatori a Casandrino. In quattro, armati e con volto mascherato, hanno bloccato un furgone portavalori che stava transitando nell’area a nord di Napoli, per la precisione a Casandrino. All’interno c’erano i soldi che i vigilantes avevano appena prelevato dal supermercato Lidl, probabilmente l’incasso della mattinata.

Secondo una prima ricostruzione i quattro malviventi hanno agito con molta rapidità. Erano a bordo di un’auto e hanno bloccato il furgone. Avrebbero sottratto una pistola a una delle guardie giurate e il plico contenente il denaro. Non si conosce ancora l’esatta entità del bottino. Immediatamente dopo la banda si è dileguata facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo di Giugliano.