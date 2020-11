Bonnie&Clyde napoletani a Ravenna: aspettano l'arrivo del portavalori ma falliscono il colpo

Stavano per lanciarsi all'assalto del portavalori ma il tempestivo intervento dei poliziotti ha evitato il peggio. Protagonisti un 58enne napoletano residente nel ravvenate (uscito dal carcere il 3 ottobre) e una donna, 39enne napoletana anche lei residente nel ravennate e con precedenti per droga. A insospettire un poliziotto in borghese è stato uno scooter, parcheggiato all'esterno della sede di una banca, a Ravenna, e risultato rubato.

Il sospetto ha portato i poliziotti a chiamare rinforzi sul posto: in tutto circa quindici agenti che hanno tenuto d'occhio la coppia. All'arrivo del portavalori i due sono stati fermati. Lei aveva pronto lo spray urticante, lui un revolver già carico. I due sono stati caricati sulle volanti e accompagnati in Questura dove, dopo i dovuti accertamenti, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata, lui anche per uso di pistola. Entrambi si trovano in carcere, lui a Ravenna e lei a Forlì.