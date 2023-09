Assalta un noto bar armato di pistola: i clienti reagiscono e lo picchiano - VIDEO

Ladro messo in fuga dalle persone che in quel momento affollavano il locale

Sui social è diventato virale il video di una rapina “finita male”. Dai primi accertamenti, come comunicano i carabinieri, pare che si tratti di Pompei e che i fatti sarebbero avvenuti la mattina dello scorso 21 settembre in un bar di via Nolana.

I carabinieri, che hanno diffuso il video che vi mostriamo, della locale stazione e della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti e hanno rinvenuto e sequestrato una pistola risultata a salve che il malvivente avrebbe perso durante la fuga. Indagini in corso