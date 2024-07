Rapina a un distributore di benzina: l'assalto ripreso dalle telecamere di sorveglianza (VIDEO)

Alle 2:16 della notte tra venerdì e sabato un commando di sei persone dal volto coperto con passamontagna ha tentato un assalto all'area di servizio in via Marigliano di Somma Vesuviana. A testimoniarlo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e al consigliere comunale del Sole che Ride a Somma Vesuviana Salvatore Esposito. La telecamera è puntata lateralmente sulla saracinesca e si vede come in quattro l'abbiano prima sollevata e poi scardinata con un piede di porco. E' seguito il tentativo di rompere la porta dietro l'avvolgibile ma non riuscendoci rapidamente, e magari anche disturbati dalle sirene dell'allarme, i sei si sono dati alla fuga risalendo sull'auto con cui erano arrivati. La fuga avviene però solo dopo che uno di loro è tornato a prendere sotto la saracinesca ormai divelta un oggetto forse caduto durante l'assalto.

"Abbiamo inoltrato immediatamente le immagini alle forze dell'ordine perché risalgano ai responsabili e siano affidati alla giustizia". Così Borrelli e Esposito che in una nota congiunta sottolineano come "i distributori di benzina che, spesso sorgono in aree limitrofe e poco abitate, sono molto di frequente l'obiettivo di bande di delinquenti che ritengono di poter agire indisturbati". "Ai farabutti della scorsa notte - ancora il deputato ed il consigliere comunale - è andata male ma molto spesso, invece, riescono a portare a termine i loro furti con ingenti danni. Questa mattanza deve finire, i lavoratori e le imprese non possono essere sotto continua minaccia di un esercito sempre più spregiudicato di criminali. Pene severe e fiato sul collo a chi attenta di continua alla vita dei cittadini perbene"