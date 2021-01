Rapina a mano armata in pizzeria, il titolare disarma il malvivente e lo fa arrestare

E' stato arrestato dai carabinieri di Varcaturo per rapina aggravata un 38enne di Poggiomarino già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, armato, a volto coperto con un complice, ha fatto irruzione in una pizzeria di via Madonna del Pantano a Giugliano in Campania, pretendendo l'incasso.

Il proprietario e un dipendente del locale si sono opposti e dopo una colluttazione hanno disarmato e bloccato il 38enne, che è stato poi tratto in arresto dai carabinieri. Il complice è riuscito invece a darsi alla fuga. Sequestrate le pistole sceniche prive del tappo rosso e una moto.

"Come sicuramente tutti saprete, ieri abbiamo avuto uno spiacevole inconveniente. Ci scusiamo con tutti i clienti che non hanno ricevuto il proprio ordine o per chi non è riuscito a mettersi in contatto con noi. Anche per chi aveva già pagato la propria cena, verrà rimborsato nei prossimi giorni. La nostra attività è momentaneamente sospesa. Verrete avvisati non appena torneremo operativi". E' il post pubblicato sulla pagina Facebook del locale.