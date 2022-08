Rapina in pizzeria, dipendenti disarmano il criminale

E' entrato in pizzeria, si è avvicinato alla cassa e ha puntato la pistola per farsi dare l'incasso della serata. Momenti di panico in un locale di via Santamaria, a Pianura,dove un criminale di 23 anni non ha esitato a esplodere alcunidi colpi di pistola per intimorire gli astanti.

Quando la polizia è giunta sul posto, però, il malvivente era stato disarmato e bloccato, dopo una colluttazione, dai dipendenti della pizzeria e da alcuni clienti. Il 23enne, napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina. L’arma, una pistola replica marca “Bruni” calibro 9, è stata sequestrata.